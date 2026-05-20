Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că întreține criza politică: „Se agață de funcție și ține captivă USR!”

Liderul PSD Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că întreține criza politică prin refuzul de a face un pas înspoi, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. adâncește. Social‑democratul spune că premierul demis „a dus țara într-o fundătură” și că refuză să accepte realitatea politică,

Într-un interviu online, Sorin Grindeanu a punctat că PSD și-a stabilit clar condițiile, iar mingea este acum în terenul lui Ilie Bolojan.

„Noi ne-am spus condițiile și anume: în urma consultării interne am retras sprijinul lui Bolojan, nu îl vrem înapoi. Și a doua: nu facem majoritate cu AUR și nu susținem guvern minoritar. Dacă drumul e prost, trebuie să schimbi direcția, și asta facem în acest moment.”

Din această perspectivă, Grindeanu susține că premierul demis este cel care, din încăpățânare sau calcul politic, pune piedici unei deblocări a situației.

„Cine nu vrea (depășirea impasului politic și formarea unui guvern – n.r.) și se agață de funcție e Bolojan, care ține captiv USR. Președintele nu mai e Fritz, e Bolojan. Mi se pare forțată această poziție.”

Liderul PSD spune că nu vorbește în numele altor partide, dar observă o lipsă de soluții în tabăra adversă:

„Sunt oameni în USR și PNL care, în lipsa unor soluții, găsesc foarte simplu să înjure PSD. Asta nu îți dă de mâncare, nu face inflația mai mică. Regret că nu am realizat în ce fundătură ne duce Bolojan și că nu am luat decizia mai repede. Îmi cer scuze românilor.”

În privința negocierilor, Grindeanu spune că matematica parlamentară este clară: