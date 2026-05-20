Primarul român al orașului Goerlitz, după explozie: „Coordonez tot ce e necesar pentru cetățenii români afectați”
Goerlitz (foto: profimedia)
Primarul orașului Goerlitz din Germania, Octavian Ursu, a transmis marți că echipajele specializate pentru situații de urgență gestionează situația la fața locului și depun toate eforturile pentru salvarea persoanelor care s-ar putea afla sub dărâmături, în urma unei explozii produse în noaptea de luni. Printre acestea s-ar număra și trei cetățene române.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România se află în dialog continuu cu autoritățile locale din Goerlitz cu privire la operațiunile de salvare în desfășurare.
În cadrul discuțiilor cu reprezentanții MAE, primarul Octavian Ursu a declarat că menține legătura directă atât cu Ambasada României de la Berlin, cât și cu Ministerul de Externe de la București, pentru a coordona toate măsurile necesare în sprijinul cetățenilor români afectați.
„Sunt în legătură cu Ambasada României din Berlin și cu Ministerul de Externe din București pentru a coordona tot ce este necesar pentru cetățenii români afectați de această situație. Rog media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri”, a transmis Octavian Ursu.
