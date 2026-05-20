Pacient din Alba, reținut după ce a furat telefonul colegului de salon și a fugit din spital

Un caz neobișnuit a avut loc la spitalul din Câmpeni, județul Alba, unde un pacient internat pentru investigații medicale este acuzat că a furat telefonul mobil al colegului de salon, apoi a părăsit unitatea medicală fără acordul medicilor. Bărbatul a fost identificat rapid de polițiști și reținut pentru furt calificat.

Cum a acționat pacientul?

Potrivit anchetatorilor, suspectul, în vârstă de 42 de ani, a ajuns duminică la compartimentul de primiri urgențe al spitalului din Câmpeni, acuzând mai multe probleme de sănătate. După evaluarea medicală, acesta a fost internat într-un salon alături de un alt pacient.

Incidentul s-ar fi petrecut după miezul nopții. Conform informațiilor furnizate de poliție, bărbatul ar fi profitat de faptul că colegul său de salon dormea și i-ar fi sustras telefonul mobil.

După furt, deși se afla încă sub supravegherea personalului medical și urma să primească rezultatele investigațiilor, suspectul ar fi părăsit în grabă spitalul fără aprobarea medicilor.

Victima, un bărbat de 55 de ani, a observat dispariția telefonului abia în cursul dimineții și a alertat cadrele medicale. Personalul spitalului a anunțat imediat poliția.

Oamenii legii au reușit să îl identifice rapid pe suspect, deoarece datele acestuia figurau în documentele medicale completate la internare. Telefonul furat a fost recuperat și restituit proprietarului.

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.