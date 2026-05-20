Rapperul american Wiz Khalifa, dat în urmărire de Poliția Română după condamnarea definitivă la închisoare

Sursă: Realitatea.net

Poliția Română l-a inclus pe rapperul american Wiz Khalifa pe lista persoanelor urmărite, după ce artistul a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Decizia vine în urma incidentului petrecut la un festival organizat pe litoralul românesc, unde cântărețul și-ar fi aprins un joint chiar pe scenă, în fața publicului.

Poliția Română l-a dat în urmărire pe Wiz Khalifa

Artistul, al cărui nume real este Thomaz Cameron Jibril, fusese condamnat inițial, pe 24 aprilie 2025, la o amendă penală de 3.600 de lei. Sentința a fost pronunțată de instanța de fond, însă procurorii DIICOT au contestat decizia și au formulat apel.

Ulterior, pe 18 decembrie 2025, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au admis parțial apelul procurorilor și au schimbat pedeapsa aplicată artistului. Magistrații au decis condamnarea definitivă a rapperului la 9 luni de închisoare în regim de detenție.

Potrivit informațiilor din dosar, în timpul urmăririi penale, artistul a ales să își exercite dreptul la tăcere. De asemenea, acesta nu s-a prezentat nici la procesul din primă instanță și nici la judecarea apelului.

La dosarul cauzei a fost depus un document autentificat prin care Wiz Khalifa recunoștea fapta pentru care a fost trimis în judecată, însă instanța a arătat că documentul nu conținea nicio mențiune privind existența unui acord între inculpat și autorități.

Decizia pronunțată de Curtea de Apel Constanța este definitivă, iar autoritățile române au demarat procedurile pentru punerea în executare a mandatului.