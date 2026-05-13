Emil Boc: ”PSD și AUR să facă guvernul. PNL a pus punct colaborării cu social-democrații”

Sursă: Realitatea PLUS

Liberalii nu cedează. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, insistă ca noul guvern să fie format din PSD și AUR, partidele care au dărâmat Executivul Bolojan.

Primarul municipiului Cluj-Napoca spune că acesta va fi și mandatul cu care liberalii vor merge la consultările de luni de la Cotroceni.

Emil Boc a subliniat că în cazul în care nu se poate forma un guvern cu AUR, atunci există opțiunea cu sprijinul PNL, dar doar cu nominalizarea lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier și fără social-democrați, pentru că nu se mai poate reface alianța cu PSD.

”PNL a pus punct colaborării politice cu PSD. Pentru PNL punct înseamnă punct, nu punct și de la capăt. Adică în momentul în care PSD a votat moțiunea de cenzură împotriva premierului PNL din coaliția din care făceau parte, colaborarea politică s-a încheiat”, a declarat Emil Boc.