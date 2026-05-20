Șantaj după despărțire în Iași. Un bărbat i-a cerut bani și o mașină fostei iubite pentru a nu-i dezvălui secretul

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat din Iași a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a șantajat fosta iubită și i-a cerut bani pentru a păstra tăcerea asupra activității ei de videochat. Instanța a decis, de asemenea, obligarea acestuia la plata unor daune morale și efectuarea de muncă în folosul comunității.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, cei doi au avut o relație în perioada 2023-2024, însă după despărțire femeia a început să lucreze în domeniul videochatului folosind o identitate falsă, fără ca familia sau apropiații să cunoască acest lucru.

La scurt timp, fostul partener ar fi aflat despre activitatea acesteia și ar fi început să o amenințe că va divulga informațiile rudelor și cunoscuților dacă nu primește bani. Inițial, i-ar fi cerut 3.000 de lei pentru reparația mașinii, apoi încă 4.000 de lei. Ulterior, pretențiile au crescut, iar bărbatul ar fi solicitat chiar și un autoturism nou.

Femeia a decis să sesizeze poliția, iar cazul a ajuns pe masa judecătorilor. În timpul procesului, inculpatul a susținut că sumele solicitate reprezentau doar împrumuturi și că nu ar fi exercitat presiuni asupra fostei partenere.

Totuși, probele obținute în urma perchezițiilor informatice efectuate asupra telefonului mobil au contrazis declarațiile acestuia. În cele din urmă, bărbatul și-a recunoscut integral faptele în fața instanței.

Magistrații l-au condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, stabilind un termen de supraveghere de doi ani și șase luni. În plus, acesta trebuie să achite victimei daune morale în valoare de 5.000 de lei și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.