Decizie surprinzătoare la Iași! O avocată a pierdut procesul intentat unui client care i-a lăsat o recenzie negativă online

Sursă: Realitatea.net

O avocată din Iași a pierdut în instanță procesul deschis împotriva unui fost client, după ce acesta i-a acordat o recenzie negativă pe internet. Femeia a solicitat despăgubiri morale de 10.000 de euro și ștergerea comentariului, însă judecătorii au respins cererea.

Client nemulțumit după colaborarea cu avocata

Potrivit informațiilor din dosar , bărbatul ar fi apelat la serviciile avocatei pentru a-i oferi asistență juridică mamei sale într-un anumit caz. Nemulțumit de modul în care s-a desfășurat colaborarea și de rezultatul obținut, acesta a decis să își exprime public opinia.

Clientul a postat pe pagina cabinetului de avocatură o recenzie negativă și a acordat o singură stea din cinci, criticând activitatea și comportamentul avocatei.

Avocata a cerut daune morale de 10.000 de euro

Considerând că afirmațiile publicate i-au afectat imaginea profesională și i-au provocat pierderi de clienți, avocata a decis să îl acționeze în instanță pe fostul client.

Aceasta a susținut că mesajele publicate ar fi fost „mincinoase” și „denigratoare” și a solicitat:

eliminarea recenziei negative;

plata unor daune morale în valoare de 10.000 de euro.

Instanța a respins cererea

Judecătoria Iași a decis însă respingerea acțiunii formulate de avocată.

Judecătorii au considerat că recenzia reprezintă opinia personală a clientului despre serviciile primite și că acesta are dreptul la liberă exprimare, atât timp cât folosește un limbaj decent și nu depășește limitele legale.

Totodată, instanța a subliniat că reclamanta nu a prezentat dovezi clare care să demonstreze existența unui prejudiciu real provocat de comentariul online.

În prezent, avocata nu a anunțat dacă va contesta decizia instanței.