Decizie surprinzătoare la Iași! O avocată a pierdut procesul intentat unui client care i-a lăsat o recenzie negativă online
Avocată din Iași
O avocată din Iași a pierdut în instanță procesul deschis împotriva unui fost client, după ce acesta i-a acordat o recenzie negativă pe internet. Femeia a solicitat despăgubiri morale de 10.000 de euro și ștergerea comentariului, însă judecătorii au respins cererea.
Client nemulțumit după colaborarea cu avocata
Potrivit informațiilor din dosar, bărbatul ar fi apelat la serviciile avocatei pentru a-i oferi asistență juridică mamei sale într-un anumit caz. Nemulțumit de modul în care s-a desfășurat colaborarea și de rezultatul obținut, acesta a decis să își exprime public opinia.
Clientul a postat pe pagina cabinetului de avocatură o recenzie negativă și a acordat o singură stea din cinci, criticând activitatea și comportamentul avocatei.
Avocata a cerut daune morale de 10.000 de euro
Considerând că afirmațiile publicate i-au afectat imaginea profesională și i-au provocat pierderi de clienți, avocata a decis să îl acționeze în instanță pe fostul client.
Aceasta a susținut că mesajele publicate ar fi fost „mincinoase” și „denigratoare” și a solicitat:
eliminarea recenziei negative;
plata unor daune morale în valoare de 10.000 de euro.
Instanța a respins cererea
Judecătoria Iași a decis însă respingerea acțiunii formulate de avocată.
Judecătorii au considerat că recenzia reprezintă opinia personală a clientului despre serviciile primite și că acesta are dreptul la liberă exprimare, atât timp cât folosește un limbaj decent și nu depășește limitele legale.
Totodată, instanța a subliniat că reclamanta nu a prezentat dovezi clare care să demonstreze existența unui prejudiciu real provocat de comentariul online.
În prezent, avocata nu a anunțat dacă va contesta decizia instanței.
