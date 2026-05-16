Capcana din jurul școlilor din Botoșani: De la simpli elevi, la recruți în rețelele de droguri

Sursă: Realitatea.Net

Școlile din Botoșani, luate la țintă de o grupare de traficanți care folosea elevi pe post de „săgeți”. Șapte indivizi au fost arestați preventiv în urma unei operațiuni DIICOT care a scos la lumină un mecanism cinic: substanțele de mare risc erau distribuite la porțile instituțiilor de învățământ chiar cu ajutorul unor minori.

Cum operau traficanții care au transformat școlile în piețe de desfacere

O nouă rețea de criminalitate organizată care viza direct tinerii a fost scoasă la lumină de procurorii și polițiștii antidrog. Șapte suspecți, cu vârste extrem de fragede (între 16 și 22 de ani), au fost trimiși în spatele gratiilor după o operațiune de amploare. Detaliile cazului, făcute publice de specialistul antidrog Cătălin Țone, arată cinismul cu care interlopii își racolau „săgețile” din rândul minorilor.

Din control judiciar, direct la butoanele rețelei

Mecanismul din spatele acestei grupări, formate inițial în toamna anului 2025, demonstrează o sfidare totală a legii. Doi dintre capii rețelei fuseseră deja trimiși în judecată în primăvara aceluiași an pentru fapte identice. Deși se aflau sub măsura controlului judiciar și teoretic erau monitorizați, aceștia au continuat să conducă afacerea toxică din umbră. Pentru a nu fi prinși în flagrant de polițiști, cei doi lideri au preferat să nu mai intre în contact direct cu marfa sau clienții, delegând munca murdară către noi recruți.

Copii folosiți ca paravan pentru droguri de mare risc

Pentru a-și proteja afacerea, capii rețelei au apelat la o strategie extrem de periculoasă: au racolat trei minori, de 16 și 17 ani, pe care i-au transformat în distribuitori stradali. Logistica era simplă și adaptată generației actuale. Tranzacțiile se negociau în siguranță pe aplicații mobile criptate, însă livrarea fizică se făcea direct pe stradă. Zonele preferate de dealeri erau chiar cele din proximitatea școlilor, clienții fideli fiind adesea elevi atrași în această capcană.

„Cristalul”, otrava vândută la colț de stradă

Principala marfă livrată de tineri pe piața locală era extrem de periculoasă. Este vorba despre droguri sintetice de mare risc (substanțele cristaline 2-CMC și 3-CMC), cunoscute pe stradă sub denumirea generică de „cristal”, o substanță cu un potențial de dependență uriaș și efecte devastatoare asupra creierului. Pe lângă acestea, gruparea distribuia în mod repetat și droguri de risc, precum canabisul.

Captură masivă după 15 percheziții

Planul traficanților s-a prăbușit în urma unei intervenții în forță. Oamenii legii au descins în 15 locații diferite, destructurând complet logistica grupării. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat de pe piață aproximativ un kilogram de substanțe de mare risc. Pe lângă drogurile care urmau să ajungă la tineri, au fost confiscate cântare de precizie, grindere și zeci de obiecte care purtau urmele substanțelor interzise.

Toți cei șapte membri ai rețelei au primit mandate de arestare preventivă și sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri.