A murit Ioan Isaiu, protagonistul unora dintre cele mai urmărite producții TV. Avea doar 56 de ani
Ioan Isaiu și Anemona Niculescu, în "Secretul Mariei" - 2005
Lumea filmului și teatrului este în stare de șoc, după anunțul morții actorului Ioan Isaiu, o figură emblematică a serialelor TV din ultimele decenii. Artistul, care nu împlinise încă 57 de ani, s-a stins din viață sub privirile colegilor, chiar în timpul filmărilor, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Potrivit informațiilor Cluj24, actorul se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, după care a fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001.
Succesul național a venit odată cuu distribuirea sa în câteva roluri titluare într-o serie de seriale și telenovele românești extrem de populare, precum "Aniela", "Iubire și Onoare", "Secretul Mariei" sau "Vocea Inimii".
De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, între ultimele sale apariții numărndu-se spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.
