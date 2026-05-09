A murit Ioan Isaiu, protagonistul unora dintre cele mai urmărite producții TV. Avea doar 56 de ani

Lumea filmului și teatrului este în stare de șoc, după anunțul morții actorului Ioan Isaiu, o figură emblematică a serialelor TV din ultimele decenii. Artistul, care nu împlinise încă 57 de ani, s-a stins din viață sub privirile colegilor, chiar în timpul filmărilor, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor Cluj24 , actorul se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, după care a fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001.

Succesul național a venit odată cuu distribuirea sa în câteva roluri titluare într-o serie de seriale și telenovele românești extrem de populare, precum "Aniela", "Iubire și Onoare", "Secretul Mariei" sau "Vocea Inimii".

De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, între ultimele sale apariții numărndu-se spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.