Sindicatele din Guvern îl acuză pe Bolojan de dublu standard după majorările ascunse de la Romgaz

Sursă: Realitatea.net

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „dublu standard”, după ce Executivul a aprobat, printr-un memorandum inițial secret, majorări salariale la Romgaz. În timp ce compania energetică este declarată „strategică”, restul angajaților din administrația centrală aud zilnic doar despre austeritate și înghețări salariale, au transmis sindicaliștii.

Guvernul justifică decizia prin nevoia de a păstra personalul performant dintr-o companie implicată în proiecte majore. Sindicatul spune însă că aceeași logică ar trebui aplicată și celor care gestionează jaloanele PNRR, programele europene și mecanismele administrative fără de care România nu poate accesa miliarde de euro. „Ce reprezentăm noi în viziunea Guvernului? Simpli actori de figurație?”, întreabă organizația.

Liderul SAALG, Noni Iordache, afirmă că Executivul ignoră rolul critic al funcționarilor din aparatul central: „Fără oamenii care redactează, negociază, verifică și raportează permanent, România nu ar încasa nici fondurile europene, nici finanțările strategice. Succesul politic se sprijină pe munca lor, chiar dacă nu se vede.”

Sindicatul acuză Guvernul că tratează resursa umană din administrație ca pe o „problemă contabilă”, în timp ce în companiile profitabile vorbește despre „motivare și stabilitate”. „Oamenii competenți nu pleacă doar din companii energetice. Pleacă și din instituții publice atunci când sunt ținuți ani de zile cu salarii înghețate și transformați în țapi ispășitori”, se arată în poziția oficială.

Organizația avertizează că statul nu poate cere performanță europeană în timp ce transmite public că exact cei care susțin mecanismele administrative sunt o povară bugetară. „Jaloanele PNRR nu se închid prin declarații politice. În spatele fiecărei obligații asumate la Bruxelles sunt oameni care muncesc, verifică și raportează permanent”, subliniază SAALG.

Sindicatul cere Guvernului să aplice aceeași „rețetă a memorandumului” și în aparatul central, nu doar în zonele cu vizibilitate publică. „Dacă pierderea specialiștilor dintr-o companie de stat este un risc strategic, atunci același risc există și în administrația publică centrală” , transmite organizația.