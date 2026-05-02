Oana Gheorghiu, mesaj ironic la adresa parlamentarilor: „Ca penitență, fac un apel public”
Oana Gheorghiu își cere scuze după ce le-a trimis tuturor parlamentarilor mailuri în care i-a îndemnat să voteze „cu înțelepciune și curaj” la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, vicepremierul se adresează ironic parlamentarilor din opoziție.
„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ca penitență, vreau să lansez un apel public către toți românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid”, a scris Oana Gheorghiu.
