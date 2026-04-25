Amenzi uriașe pentru șoferii care merg pe banda de autobuz. Haos total în traficul din Capitală, polițiștii intervin urgent

Sursă: Realitatea PLUS

Bulevardul Regele Mihai I, una dintre cele mai circulate artere ale Capitalei la orele de vârf, a devenit un coșmar pentru șoferi. Pe lângă traficul infernal deja existent, acum, odată cu noile lucrări pentru noile stații de metrou, totul este blocat. Benzile s-au îngustat, iar mulți conducători auto aleg să circule pe banda destinată mijloacelor de transport în comun. Polițiștii încercă să fluidizeze traficul și aplică zilnic zeci sau chiar sute de amenzi.

Bulevardul Regele Mihai I din capitală este una dintre cele mai circulate artere din București. La orele de vârf pe acest drum trec zeci de mii de mașini, sunt ambuteiaje, iar șoferii nu mai suportă tot acest trafic.

Tocmai de aceea tot mai mulți șoferi aleg să circule pe banda destinată mijloacelor de transport în comun. În capătul străzii, în general la Piața Presei, sunt așteptați de polițiști.

Polițiștii sunt pregătiți să le dea amenzi șoferilor care încarcă încalcă regulile. Amenda este în valoare de 1.200 de lei, însă poate ajunge și la 1.700 de lei. Punctele de amendă sunt între 6 și 8, iar din toamna aceasta șoferii care nu achită amenzile li se va suspenda permisul de conducere.

