Tânăr prins cu 173 km/h în localitate. Depășise limita legală de peste trei ori
25 apr. 2026, 23:26
Actualizat: 25 apr. 2026, 23:26
Un șofer de 23 de ani din Cuca a fost depistat de polițiști, sâmbătă după-amiază, în timp ce conducea cu 173 km/h pe DN 73, pe raza localității Schitu-Golești, județul Argeș, zonă unde limita legală de viteză este de 50 km/h.
Potrivit IPJ Argeș, viteza a fost înregistrată de aparatul RADAR, tânărul depășind astfel limita legală de peste trei ori.
În urma controlului, șoferul a fost amendat cu 1.822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de patru luni.
Totodată, i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.
