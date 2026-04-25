Tânăr prins cu 173 km/h în localitate. Depășise limita legală de peste trei ori

25 apr. 2026, 23:26
Poliție

Un șofer de 23 de ani din Cuca a fost depistat de polițiști, sâmbătă după-amiază, în timp ce conducea cu 173 km/h pe DN 73, pe raza localității Schitu-Golești, județul Argeș, zonă unde limita legală de viteză este de 50 km/h.

Potrivit IPJ Argeș, viteza a fost înregistrată de aparatul RADAR, tânărul depășind astfel limita legală de peste trei ori.

În urma controlului, șoferul a fost amendat cu 1.822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de patru luni.

Totodată, i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

