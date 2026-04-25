Mitică Dragomir, dezvăluiri-șoc: Dîncu s-a întâlnit cu Ponta la un restaurant din Capitală. Au vrut să-i execute pe Olguța și Manda

Sursă: Realitatea PLUS

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri-șoc, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Potrivit acestuia, Vasile Dîncu și Victor Ponta s-au întâlnit la un restaurant de lux din capitală, ca să discute despre cum pot să îi execute politic pe Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Ambii au fost contactați de Realitatea PLUS pentru un punct de vedere, însă până acum doar Victor Ponta a răspuns. Acesta a transmis că Vasile Dîncu era la altă masă din restaurant și că doar s-au salutat, fără a discuta politică.

„Acum 3 zile era Dîncu cu o echipă la un restaurant. Nu mai vreau să dau că cu unul m-am încertat și m-a dat afară. Era cu Ponta și cu încă vreo 4-5. Erau la restaurant. Acolo s-au pus niște lucruri la... Eu bănuiesc, nu știu.

Erau cu politicieni la masă numai de la PSD. Fruntași. Convingerea mea că au vrut să-i pună piedică puțin sudului. Păi dacă lovești din sud, lovești și în Grindeanu, sigur.

Mă refer în sud la Olguța și Manda, bărbată-su. Grindeanu fără aceștia doi nu putea face nimic, ca să fie vorba între noi. N-avea sprijin. Olguța e foarte deșteaptă.”, a declarat Dumitru Dragomir la Realitatea Plus.

