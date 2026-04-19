Trump reafirmă sprijinul pentru Israel

Fostul președinte american Donald Trump a reiterat sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Israel, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Acesta a descris Israelul drept „un mare aliat” și a subliniat capacitatea statului de a gestiona conflictul.

Declarațiile sale vin într-un context sensibil, la scurt timp după ce a cerut autorităților israeliene să evite escaladarea situației prin bombardamente asupra Libanului. Cu toate acestea, relatările din teren indică faptul că atacurile nu au încetat complet.

Iranul pregătește redeschiderea spațiului aerian

Un semnal important privind o posibilă detensionare parțială vine din Iran, unde autoritățile anunță reluarea graduală a traficului aerian. Procesul va avea loc în patru etape, începând cu zborurile de tranzit și continuând cu redeschiderea aeroporturilor din est, inclusiv reluarea operațiunilor pe aeroporturile majore din capitală.

Această măsură este văzută ca un pas pragmatic pentru restabilirea conexiunilor regionale, în ciuda tensiunilor persistente.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic în conflict

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de sensibilă. Oficialii din Emiratele Arabe Unite au condamnat ferm restricțiile impuse de Teheran, considerând blocajul drept o amenințare majoră la adresa economiei globale.

Ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri a calificat situația drept „terorism economic”, solicitând intervenția rapidă a comunității internaționale și redeschiderea completă a rutei maritime strategice.

Blocada SUA și reacția Iranului

În paralel, Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune. Comandamentul Central american a confirmat desfășurarea a peste 12 nave de război și a mii de militari implicați în blocada porturilor iraniene.

Această decizie a fost criticată dur de Mohammad Bagher Ghalibaf, care a descris acțiunea drept „nesăbuită și ignorantă”. Oficialul iranian a avertizat că, în lipsa ridicării blocadei, traficul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi restricționat semnificativ.

De asemenea, el a subliniat lipsa de încredere a Teheranului în Washington și a afirmat că forțele iraniene sunt pregătite pentru orice scenariu.

Turcia caută stabilitate energetică

Pe fondul incertitudinii, Turcia își exprimă interesul pentru menținerea cooperării energetice cu Iranul. Ministrul energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că Ankara ia în calcul prelungirea contractului de import de gaze naturale, deși negocierile sunt momentan suspendate din cauza conflictului.

Această poziție reflectă nevoia statelor din regiune de a-și asigura resursele energetice într-un context geopolitic instabil.