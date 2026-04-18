Atac mortal într-un centru cultural

Tragedia a avut loc în localitatea Villanueva de la Cañada, în incinta Centrul Cultural La Despernada. Băiatul participa la un curs de engleză și, la un moment dat, a mers la toaletă, unde a fost atacat cu un cuțit.

Potrivit informațiilor din presa spaniolă, agresorul ar fi un tânăr de 23 de ani, care l-ar fi înjunghiat pe copil pe la spate.

Intervenție de urgență

La sosirea echipajelor medicale, copilul era în stop cardiorespirator și prezenta răni grave în zona toracelui, gâtului și spatelui. Medicii au reușit să îl resusciteze la fața locului, apoi l-au transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, băiatul nu a supraviețuit.

Mama îl aștepta în fața centrului

În momentul atacului, mama copilului se afla în exteriorul clădirii, așteptându-l să termine cursul. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:45 și a șocat comunitatea locală.

Apelul la serviciile de urgență a fost făcut de o polițistă aflată în afara programului, martoră la eveniment, care ulterior a avut nevoie de consiliere psihologică.

Cazul este investigat de autoritățile din Madrid, care încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul. Incidentul a generat un val de reacții și îngrijorare în rândul comunității.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească motivul atacului și responsabilitatea penală a agresorului.