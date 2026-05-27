Amenzi usturătoare pentru șoferii care nu mută mașinile de pe străzile unde intră salubrizarea

Șoferii din Timișoara s-ar putea confrunta în curând cu noi reguli stricte privind parcarea autoturismelor pe străzile orașului.

Administrația locală pregătește un sistem prin care proprietarii de mașini care nu eliberează carosabilul înainte de intervențiile echipelor de salubrizare riscă amenzi care pot ajunge până la 1.500 de lei.

Decizia vine după numeroase sesizări făcute de firmele de curățenie, care reclamă faptul că utilajele nu reușesc să curețe eficient străzile din cauza autoturismelor parcate pe ambele părți ale drumului. În multe zone, accesul este blocat aproape complet, iar echipele de salubrizare sunt obligate să lase porțiuni întregi necurățate.

Primăria pregătește un program fix pentru curățarea străzilor

Planul discutat de autorități prevede stabilirea unui calendar clar pentru fiecare stradă inclusă în programul de curățenie. Astfel, locuitorii vor ști din timp în ce zile și la ce ore trebuie să își mute mașinile pentru a permite accesul utilajelor de salubrizare.

Programul urmează să fie făcut public, iar în mai multe cartiere vor fi instalate panouri informative care să indice intervalele exacte în care au loc intervențiile.

Șoferii care ignoră avertismentele și lasă mașinile parcate pe traseul utilajelor vor putea fi sancționați financiar, iar amenzile propuse ajung până la pragul de 1.500 de lei.

Locuitorii s-au împărțit în două tabere

Noua măsură a stârnit deja numeroase reacții în rândul timișorenilor. Există cetățeni care consideră că orașul are nevoie de reguli mai stricte pentru a menține curățenia și pentru a evita situațiile în care străzile rămân pline de praf și murdărie din cauza mașinilor parcate haotic.

Susținătorii proiectului spun că, fără o disciplină minimă și fără eliberarea carosabilului în timpul intervențiilor, utilajele nu au cum să își facă treaba complet.

De cealaltă parte, mulți șoferi consideră că măsura este prea severă și greu de respectat în practică. Unii atrag atenția că există situații neprevăzute sau perioade în care proprietarii lipsesc de acasă mai multe zile și nu pot muta autoturismele exact în intervalele stabilite de autorități.

Problema principală: utilajele nu pot intra pe anumite străzi

Reprezentanții administrației locale susțin că intervențiile de salubrizare sunt afectate constant de mașinile parcate pe ambele sensuri ale drumului. În astfel de cazuri, accesul utilajelor devine aproape imposibil, iar echipele sunt nevoite să ocolească anumite zone sau să renunțe complet la curățenie pe unele porțiuni.

Potrivit autorităților, fără eliberarea temporară a carosabilului, procesul de curățenie rămâne incomplet și ineficient, iar orașul continuă să se confrunte cu probleme legate de murdărie și praf pe străzi.

Primele reguli vor fi testate pe 18 străzi din oraș

Noua măsură nu va fi aplicată imediat în tot orașul. Primăria din Timișoara intenționează să înceapă cu un proiect pilot care va funcționa pe 18 străzi, urmând ca sistemul să fie extins ulterior dacă rezultatele vor fi considerate bune.

Autoritățile spun că vor încerca să comunice cât mai clar perioadele în care se desfășoară intervențiile de salubrizare, pentru a evita confuziile și nemulțumirile din partea șoferilor.

Subiectul continuă însă să provoace dispute între cei care cer reguli mai dure pentru ordine și curățenie în oraș și cei care consideră că aplicarea unor astfel de restricții poate crea dificultăți reale în viața de zi cu zi.