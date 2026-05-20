Alertă privind prezența unei drone în Lituania. Preşedintele şi prim-ministrul au fost conduşi în adăposturi
O alertă de securitate a fost declanșată miercuri dimineață în Lituania, după ce autoritățile au raportat prezența unor drone suspecte în spațiul aerian al țării. Incidentul a determinat suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internațional din Vilnius și a dus la măsuri de protecție pentru populație în mai multe regiuni. Președintele Gitanas Nausėda și prim-ministrul Inga Ruginienė au fost, de asemenea, evacuați în adăposturi, potrivit agenției AFP.
În jurul orei locale 10:20, locuitorii capitalei au primit un mesaj de la armată pe telefoanele mobile: „Alerta aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”.
Deputaţii din Seimas, parlamentul lituanian, au fost conduşi, la rândul lor, într-un adăpost subteran.
Alerta din Lituania vine a doua zi după ce o dronă a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 condus de un român care făcea parte din forţele de poliţie aeriană asigurate de NATO în statul baltic.
