De ce a respins Radu Miruță proiectul de bugetul pentru Tarom?

Sursă: Realitatea.Net

Planurile financiare ale TAROM pentru anul 2026 sunt date peste cap de o decizie de la vârful ministerului. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins actualul proiect de buget al operatorului aerian, impunând managementului un ultimatum strâns, de doar două săptămâni, pentru refacerea calculelor.

Deși a pus semnătura pe documentele care asigură aportul de capital social conform planului de redresare agreat, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a ales să amâne aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al TAROM pentru anul 2026. Printr-o decizie care strânge menghina în jurul operatorului aerian național, oficialul a acordat conducerii un ultimatum de doar două săptămâni pentru a recalcula complet cifrele, considerând că prognozele actuale nu ar fi „realiste”.

Miruță contestă estimările de trafic ale Tarom

Mărul discordiei îl reprezintă gradul de ocupare al aeronavelor, indicator pe care ministrul interimar îl analizează la sânge, reproșând conducerii TAROM un optimism exagerat. În timp ce managementul a mizat pe o creștere a gradului de ocupare la 79% pentru anul 2026 (față de 72% în 2025), Radu Miruță invocă o scădere a indicatorilor pe primele patru luni ale acestui an, când s-a înregistrat un grad de ocupare de doar 66%.

De la tribuna ministerului, Miruță susține că un salt pentru restul anului este greu de realizat și acuză conducerea că riscă să adâncească pierderile:

„Estimările de venituri prezentate nu sunt credibile. Pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție”, își justifică ministrul interimar decizia de a respinge documentul.

Calcule sub lupă și reproșuri privind prețul combustibilului

În viziunea ministrului interimar, aproximările făcute de echipa TAROM — unde 63% din venituri depind direct de gradul de ocupare al avioanelor — ar fi fost făcute „din pix”. Miruță avertizează că diferența dintre estimările managementului și realitatea din teren ar putea genera o gaură suplimentară de peste 100 de milioane de lei în 2026.

Mai mult, oficialul critică și felul în care TAROM a bugetat costurile cu carburantul, susținând că prețul combustibilului a fost calculat mult sub nivelul actual al pieței, fapt ce ar aduce noi pierderi la final de an. „Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari. Rolul meu nu este să aprob bugete care «ies» din pix”, a conchis tăios Radu Miruță.

Prin această poziționare rigidă, ministrul interimar transferă întreaga responsabilitate a restructurării pe umerii unei conduceri lăsate acum să refacă, în contratimp, ecuații financiare extrem de complexe într-un termen de doar 14 zile.