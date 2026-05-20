Mircea Abrudean: ”PSD trebuie să-şi asume guvernarea. Soluţia cu un premier tehnocrat este nepotrivită”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri, la 27 de zile de la demisia miniștrilor PSD din Guvern și 15 de la moțiunea de cenzură, că PSD trebuie să-și asume guvernarea. Liberalul a subliniat că soluția cu un premier tehnocrat este nepotrivită.

”România are nevoie de reforme, nu de experimente politice care să anuleze tot efortul din ultimele luni. PSD trebuie să-şi asume guvernarea!”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Liberalul a atras atenția că au trecut 27 de zile de la dimisia miniştrilor PSD din Guvern şi 15 de la moţiunea de cenzură, iar ”Criza ăn care PSD a aruncat România se vede în buzunarul fiecărui român”.

Potrivit lui, majoritatea economiştilor, instituţiile financiare şi agenţiile internaţionale de rating susţin necesitatea reducerii deficitului bugetar şi continuarea reformelor prin care statul să devină mai eficient.

”Nu putem fugi, aşadar, de realitate. Se dovedeşte, prin urmare, că cei care au iniţiat şi votat moţiunea de cenzură au acţionat împotriva interesului ţării, pentru că a fost afectat efortul făcut până acum de echilibrare bugetară. PSD are datoria acum să vină nu doar cu o nouă propunere de Guvern, dar şi cu angajamentul că va continua reformele şi reducerea deficitului”, a adăugat preşedintele Senatului.

Mai mult, Abrudean a ținut să precizeze faptul că soluţia cu un premier tehnocrat ”este nepotrivită în actualul context, în care este nevoie de o guvernare care să îşi asume măsurile dificile şi care să le treacă rapid, nu să fugă de responsabilitate”.