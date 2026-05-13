Urs surprins alergând pe un trotuar din Brașov, în zona Facultății de Silvicultură VIDEO
Urs filmat în Brașov/ Captură video
Imagini spectaculoase vin, miercuri, de la Brașov, acolo unde un urs a fost filmat în plină zi, pe trotuarul din zona Facultății de Silvicultură.
Un urs a fost filmat miercuri în plină zi pe un trotuar din Brașov, în apropierea Facultății de Silvicultură, imaginile fiind publicate pe o pagină de Facebook. În înregistrare se vede cum animalul sălbatic aleargă pe trotuar, iar la un moment dat pătrunde pe șosea, unde a pus în pericol mai mulți șoferi aflați în trafic.
Postarea este însoțită de un mesaj scurt care confirmă că ursul a fost surprins în zona menționată, incidentul stârnind îngrijorare în rândul locuitorilor și atrăgând atenția asupra prezenței tot mai frecvente a animalelor sălbatice în oraș.
