Alertă după un cutremur puternic, produs în estul Turcia, în apropiere de Sincik

Un seism puternic s-a produs, miercuri, în zona central-estică a Turciei, la o adâncime de 10 km. Până la ora transmiterii acestei știri nu există informații despre posibile pagube sau victime.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit miercuri zona central-estică a Turciei, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geostiinţe (GFZ), în timp ce institutul american de geologie USGS estimează magnitudinea de moment a seismului la 5,4.

Cutremurul a avut o adâncime de 10 km, au estimat atât GFZ, cât şi USGS. Nu au existat informaţii imediate privind pagube sau victime, a relatat postul de televiziune turc NTV.

Seismul s-a produs la ora locală 9.00, iar epicentrul a fost localizat la 19 km nord de Sincik.