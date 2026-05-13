Tragedie în Neamț: un bărbat de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului și mașina a ieșit de pe șosea

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a decedat, miercuri, în urma unui accident rutier produs în comuna Boghicea, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

"Ajunşi la locul indicat, forţele de intervenţie au constatat că în interiorul autoturismului se afla o persoană. Cu ajutorul echipamentelor specifice pompierii au acţionat pentru scoaterea victimei din autoturism. Din păcate, bărbatul în vârstă de 56 de ani nu prezenta semne vitale", a transmis ISU Neamţ, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, în autoturism se afla doar conducătorul auto.

La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri, un echipaj medical SMURD şi poliţişti, iar pompierii au asigurat şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor. Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.