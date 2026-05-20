Ghidul Admiterii la Liceu 2026. Cum alegi profilul ideal în funcție de materiile studiate și meseriile viitorului

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a lansat marți, 19 mai, Ghidul Admiterii la Liceu 2026, un instrument esențial conceput pentru a-i ajuta pe elevii de clasa a VIII-a să își aleagă corect viitorul parcurs educațional. Documentul oficial oferă nu doar detalii despre completarea opțiunilor, ci și recomandări clare privind profilurile liceale și meseriile de viitor potrivite pentru fiecare profil în parte.

Acest document transformă modul de orientare: elevii nu mai aleg doar o școală, ci un pachet complet care include materiile pe care le vor studia în următorii patru ani și opțiunile concrete de joburi pe care le vor avea după facultate.

Înainte de a completa opțiunile, părinții și elevii trebuie să analizeze cu atenție structura fiecărui profil din cadrul filierei teoretice și vocaționale pentru a evita capcana unor așteptări nerealiste.

Filiera Teoretică: Profilul Real

Profilul real este recunoscut pentru dezvoltarea gândirii logice, fiind o alegere strategică pentru elevii atrași de cifre, experimente și tehnologie.

Specializarea Matematică-Informatică (Mate-Info)

Este opțiunea de top pentru cei care țintesc facultățile tehnice și doresc o pregătire solidă în domeniul științelor exacte.

Ce se studiază intensiv: Pe lângă trunchiul comun (Limba română, limbi străine), accentul cade pe Matematică, Informatică, Fizică, Chimie și Biologie.

Cariere de viitor sugerate de ISMB: IT & Software: Programator (Java, Python, PHP), Web/Mobile Developer, Full Stack Developer. Data & AI: Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Artificial Intelligence (AI) Engineer. Securitate și Infrastructură: DevOps Engineer, Information Security Analyst, Computer Network Architect. Tehnic & Design: Computer Systems Analyst, IT Manager, UI/UX Designer.



Specializarea Științe ale Naturii

Această ramură oferă o deschidere enciclopedică spre lumea vie, mecanismele corpului uman și ecologie, fiind puntea ideală către domeniul medical sau de cercetare.

Ce se studiază intensiv: Biologie, Chimie, Fizică și Matematică (nivel M2, adaptat profilului).

Cariere sugerate de ISMB: Sănătate și Medicină: Medic (uman sau veterinar), Medic Stomatolog, Farmacist, Kinetoterapeut, Nutriționist, Asistent medical. Științe pure și Cercetare: Biolog, Microbiolog, Biochimist, Cercetător științific, Fizician, Chimist. Mediu și Agricultură: Ecolog, Inginer de mediu, Agronom, Silvicultor, Geolog, Hidrolog.



Filiera Teoretică: Profilul Uman

Dacă ești o persoană reflexivă, pasionată de lectură, cultură, comunicare și de înțelegerea comportamentului uman, profilul umanist îți deschide porțile către cariere esențiale în era digitalizării, unde abilitățile sociale ( soft skills ) sunt extrem de căutate.

Specializarea Filologie

O alegere axată pe perfecționarea limbajului, pe studiul culturilor și pe dezvoltarea unei gândiri critice rafinate.

Ce se studiază intensiv: Limba și literatura română, Limbi străine (adesea în regim intensiv sau bilingv), Limba latină, Istorie, Geografie și Științe socio-umane (Logică, Psihologie, Economie, Filosofie).

Cariere sugerate de ISMB: Jurnalist, editor, scriitor, profesor, traducător, interpret, specialist în Relații Publice (PR), marketing, comunicare, diplomat sau specialist în resurse umane.

Specializarea Științe Sociale

Această opțiune reprezintă o decizie strategică pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează instituțiile, societatea și psihicul uman, oferind un echilibru excelent între teorie și aplicabilitate practică.

Ce se studiază intensiv: Accentul se mută pe Istorie, Geografie și o paletă extinsă de Științe socio-umane (Logică, Psihologie, Economie, Filosofie), alături de Limba română și limbi străine.

Cariere sugerate de ISMB: Psihologie și Educație: Psiholog (cu studii superioare), consilier școlar, profesor, educator. Sociologie și Sector Social: Sociolog, antropolog, asistent social, consultant socio-politic, ofițer de probațiune. Resurse Umane și Administrație: Specialist recrutare, HR Business Partner, inspector resurse umane, expert în administrație. Sector public și Comunicare: Jurnalist, specialist PR, cercetător de piață, lucrător în ONG-uri, expert în achiziții publice.



Filiera Vocațională: Performanță, Credință și Educație

Pentru elevii care simt de timpuriu o vocație clară, învățământul vocațional oferă specializări de nișă unde admiterea este condiționată de susținerea unor probe de aptitudini.

Profilul Pedagogic (Pedagogia Învățământului Primar / Educație Timpurie)

Destinat celor care vor să devină învățători sau educatori. Pe parcursul celor patru ani, elevii își dezvoltă competențe de comunicare interpersonală, planificare didactică și coordonare a activităților școlare și extrașcolare, învățând cum să confecționeze materiale didactice și să ghideze primii pași ai copiilor în viață.

Profilul Artistic (Muzică – Secția Instrumentală)

Liceele artistice combină materiile de cultură generală cu un studiu intensiv al instrumentelor muzicale. Rolul acestui profil este de a forma interpreți și muzicieni profesioniști prin ore riguroase de repetiții și teorie muzicală.

Profilul Teologic

O opțiune dedicată tinerilor care doresc să urmeze ulterior facultatea de teologie și să slujească în cadrul Bisericii. Pe lângă disciplinele standard, elevii studiază teologie dogmatică, limbi clasice (greacă și latină), muzică bisericească și consiliere spirituală, pregătindu-se pentru un rol complex de lideri spirituali și sprijin comunitar în situații de criză.

Calendarul Admiterii 2026: Datele pe care trebuie să le notezi

Procesul de admitere este unul strâns, iar respectarea termenelor este vitală pentru a prinde un loc pe băncile liceului dorit:

12 iunie 2026: Elevii de clasa a VIII-a încheie oficial cursurile.

22 iunie 2026: Începe examenul de Evaluare Națională, cu mențiunea că elevii vor beneficia de o zi liberă între probe pentru a se putea odihni și pregăti.

13 iulie 2026: Se dă startul completării opțiunilor în fișele de înscriere la liceu.

22 iulie 2026: Are loc repartizarea computerizată oficială a candidaților.

Anul acesta aduce și o premieră majoră: Ministerul Educației a alocat 184.000 de locuri în liceele teoretice și tehnologice. Este primul an în care școlile profesionale nu mai funcționează ca structură distinctă separat, toți absolvenții clasei a VIII-a urmând să fie absorbiți direct în sistemul de liceu.

Sfatul Consilierului: Atenție la capcana de după clasa a VIII-a

Diana Ioaneș, consilier școlar cu experiență la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, trage un semnal de alarmă pentru părinți și copii. Din experiența anilor trecuți, cabinetele de consiliere se umplu în clasa a IX-a de elevi care vor cu disperare să se transfere la alte profiluri.

Motivul principal este lipsa de informare din perioada gimnaziului. Mulți elevi aleg profilul de Matematică-Informatică doar pentru că aveau note mari la matematică în generală, fără să știe că disciplina predată la liceu se schimbă radical, devine extrem de abstractă și necesită o cu totul altă structură de gândire. Fără un ghidaj corect, copiii ajung copleșiți de volumul mare de materie și de nevoia orelor nesfârșite de meditații la discipline pe care descoperă, prea târziu, că nu le plac și nu le înțeleg. De aceea, corelarea abilităților actuale cu materiile din orarul de liceu este esențială înainte de completarea fișei de opțiuni.

