Grecia pune stop turismului excesiv: Planul care limitează locurile de cazare și interzice construcțiile pe malul mării

Grecia a prezentat un nou plan pentru dezvoltarea turismului, într-un moment în care tot mai multe zone turistice, în special insulele, se confruntă cu probleme cauzate de numărul foarte mare de vizitatori. Autoritățile elene spun că vor să reducă presiunea asupra destinațiilor deja supraaglomerate și să protejeze mai bine mediul și identitatea locală.

Noul cadru stabilește reguli mai clare pentru investițiile turistice și pentru dezvoltarea hotelurilor și a altor spații de cazare. Oficialii vorbesc despre un model de turism „mai responsabil”, bazat pe sustenabilitate și protejarea resurselor naturale și culturale ale țării.

„Cheia este trecerea la un model de dezvoltare care combină calitatea și sustenabilitatea, respectând mediul natural și specificul fiecărei regiuni”, au transmis autoritățile.

Grecia va împărți țara în cinci tipuri de zone turistice

Pentru prima dată, Grecia va fi împărțită în cinci categorii distincte, în funcție de nivelul de presiune turistică și de specificul fiecărei regiuni. În zonele considerate deja foarte aglomerate vor fi introduse restricții stricte pentru limitarea turismului excesiv și a dezvoltării necontrolate. În alte regiuni, considerate mai puțin exploatate turistic, investițiile vor fi încurajate, însă doar dacă respectă reguli clare legate de protecția mediului și sustenabilitate.

Insulele vor avea un regim separat, din cauza presiunii mari asupra infrastructurii, resurselor și mediului natural. În același timp, pentru zonele continentale, autoritățile vor să promoveze forme alternative de turism și să reducă dependența exclusivă de turismul de litoral. Vor exista și zone cu statut special, unde ecosistemele sensibile vor beneficia de reguli suplimentare de protecție.

Limită pentru locurile de cazare pe insule

Una dintre cele mai importante măsuri anunțate de autoritățile elene este introducerea unui număr maxim de locuri de cazare pe insule. Limita va fi stabilită în funcție de dimensiunea fiecărei zone și de capacitatea infrastructurii locale de a susține fluxul de turiști. Guvernul grec spune că vrea să evite situațiile în care anumite insule ajung sufocate de turiști în sezonul de vârf, iar serviciile publice și mediul sunt afectate.

Planul prevede și măsuri stricte pentru protejarea litoralului. Primii 25 de metri de la linia țărmului vor fi complet protejați, iar în această zonă nu vor mai putea fi construite clădiri noi, cu excepția proiectelor considerate de interes public. Autoritățile vor să protejeze mai bine și ariile naturale, satele tradiționale, așezările abandonate, dar și siturile arheologice și monumentele istorice.

Ministrul Mediului, Stavros Papastavrou, a declarat că dezvoltarea turismului pe insule trebuie să continue, însă fără ca acestea să își piardă identitatea. La rândul său, ministra Turismului, Olga Kefalogianni, a precizat că planul poate fi modificat pe parcurs, dacă va fi nevoie. Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, iar creșterea constantă a numărului de vizitatori a adus atât venituri importante pentru economie, cât și probleme legate de aglomerație, infrastructură și protecția mediului.