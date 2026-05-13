Rata inflației a explodat și în Franța, de la 1% la 2,5%. Guvernul a anunțat indexarea salariului minim
Proteste în Franța (Profimedia)
Inflația din Franța a crescut spectaculos într-o singură luni, de la 1% la 2,5%, pe fondul scumpirii accelerate a carburanților. însă rămâne „extrem de bine controlată”, a anunțat guvernatorul Băncii Franței. În aceste condiții, salariul minim va fi majorat automat de la 1 iunie, cu aproximativ 40 de euro.
Guvernatorul Băncii Centrale a Franței a anunțat, miercuri, o creștere semnificativă a ratei inflației, de la 1% la 2,5% într-o singură lună, în condițiile în care Franța avea una dintre cele mai mici inflații din UE, scrie France Info.
François Villeroy de Galhau a declarat la franceinfo că majorarea actuală a inflației este concentrată exclusiv pe prețurile energiei și că nu există o transmitere a scumpirilor către celelalte bunuri și servicii.
Pe de altă parte, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat majorarea cu circa 2,4% a salariului minim, echivalentul a aproximativ 44 de euro brut în plus pe lună — o creștere generată automat de mecanismul legal de indexare la inflație.
Pe de altă parte, și rata șomajului a ajuns la 8,1% în primul trimestru din 2026, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit Institutului Național de Statistică. De la un an la altul, creșterea este de 0,7 puncte procentuale.
