Marea Britanie trimite distrugătorul HMS Dragon și drone de ultimă generație în Strâmtoarea Ormuz după amenințările Iranului

Marea Britanie a anunțat că va participa la misiunea internațională de securizare a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, folosită pentru transportul petrolului și al mărfurilor comerciale.

Londra va contribui cu forțe aeriene, nave militare și tehnologii autonome, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Potrivit autorităților britanice, misiunea va include drone specializate în detectarea și neutralizarea minelor marine, avioane de luptă Typhoon și distrugătorul HMS Dragon, care se află deja în drum spre regiune.

Londra pregătește o misiune „defensivă și independentă”

Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unui summit virtual la care au participat reprezentanți din peste 40 de state implicate în operațiune. Oficialul britanic a declarat că misiunea va deveni activă „atunci când condițiile o vor permite” și a descris intervenția drept una „defensivă, independentă și credibilă”. Pentru susținerea operațiunii, guvernul britanic va aloca 115 milioane de lire sterline pentru achiziția de drone destinate vânătorii de mine marine și pentru sisteme antidrone.

Pachetul operațional pregătit de Londra include mai multe tipuri de tehnologie militară și echipamente de supraveghere și protecție maritimă. Printre acestea se află sisteme autonome capabile să identifice și să neutralizeze mine marine, ambarcațiuni-drone de mare viteză, avioane Typhoon folosite pentru patrulare și distrugătorul HMS Dragon. Autoritățile britanice spun că obiectivul principal este protejarea transportului maritim comercial și menținerea libertății de navigație într-o zonă extrem de tensionată din punct de vedere geopolitic.

Peste 1.000 de militari britanici sunt deja în Orientul Mijlociu

Marea Britanie are deja peste 1.000 de militari desfășurați în Orientul Mijlociu, în cadrul operațiunilor defensive existente. În regiune sunt active inclusiv echipe specializate în combaterea dronelor și escadrile de avioane de luptă. Decizia Londrei vine după ce, în weekend, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertismente dure către statele din Golf și către Statele Unite, în contextul tensiunilor legate de securitatea maritimă din Strâmtoarea Ormuz și al conflictelor din regiune.