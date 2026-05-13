Rusia a lansat un nou atac devastator asupra Ucrainei. Peste 800 de drone lansate în plină zi, cel puțin șase morți

Rusia a lansat miercuri unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, vizând mai multe regiuni din Ucraina cu peste 800 de drone și rachete într-o ofensivă desfășurată în plină zi. Bombardamentul masiv, care a lovit atât infrastructura civilă, cât și zone rezidențiale, s-a soldat cu cel puțin șase morți și zeci de răniți, în timp ce președintele Volodimir Zelenski participa la Summitul B9, din România.

Atacurile au avut loc în timp ce Kievul şi Moscova şi-au reluat loviturile reciproce de la distanţă după un scurt armistiţiu şi în ciuda ultimei sugestii a lui Donald Trump că războiul s-ar putea încheia în curând.

Observatorii ucraineni au detectat cel puţin opt salve de drone ruseşti, inclusiv unele care intrau din Belarus, ţinta aparentă fiind infrastructura critică a Kievului.

„De la miezul nopţii, au fost lansate deja cel puţin 800 de drone ruseşti, iar atacul este în curs, cu drone suplimentare care intră în spaţiul aerian al ţării noastre”, a scris preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe X.

Liderul de la Kiev a subliniat că Moscova a vizat regiunile vestice cele mai apropiate de graniţele cu ţările NATO.

Potrivit lui, atacurile anterioare ale Rusiei au vizat infrastructura rezidenţială şi feroviară a Ucrainei din regiunile centrală Dnipro şi nord-estică Harkov, infrastructura portuară din regiunea sudică Odesa şi instalaţiile energetice din regiunea centrală Poltava. Președintele Ucrainei a spus că marţi au fost atacate 14 regiuni.

Ministrul de externe al Ungariei, Anita Orbán, a condamnat atacurile asupra regiunilor cu populaţie de etnie maghiară din vestul Ucrainei într-un videoclip postat pe Facebook. Ea a spus că acestea vor fi pe ordinea de zi a şedinţei inaugurale a cabinetului prim-ministrului Péter Magyar, care urma să aibă loc mai târziu.

Slovacia a anunţat că îşi va închide punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din motive de securitate până la noi dispoziţii.

Raportul forţelor în război s-a schimbat în ultimele luni. Ucraina a trecut de la a cere ajutor internaţional pentru apărarea sa la a oferi altor ţări expertiză privind modul de contracarare a atacurilor cu drone, graţie tehnologiei sale de drone dezvoltate la nivel naţional. Atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei au perturbat instalaţiile energetice şi de producţie din interiorul Rusiei. Trei regiuni au raportat atacuri miercuri.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a interceptat şi distrus 286 de drone ucrainene deasupra Rusiei, a peninsulei Crimeea anexate ilegal, a Mării Azov şi a Mării Negre.

Pe linia frontului de 1.250 km, avansul armatei ruse, mai mare şi mai bine echipată, a încetinit în fiecare lună începând din octombrie anul trecut, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Ofensiva de primăvară a Moscovei a eşuat, iar forţele sale au înregistrat luna trecută o pierdere netă de teritoriu pentru prima dată din 2024, a declarat think-tank-ul cu sediul la Washington.