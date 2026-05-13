UE ia în calcul extinderea misiunii navale către Strâmtoarea Ormuz. Anunțul făcut de Kaja Kallas

Bruxellesul ia în calcul o extindere strategică a operațiunilor maritime europene către Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, a anunțat marți șefa politicii externe a Uniunii Europen, Kaja Kallas, potrivit AFP.

"Operațiunea Aspides aduce deja o contribuție esențială la protejarea navelor din Marea Roșie, dar activitățile sale ar putea fi extinse către Strâmtoarea Ormuz", le-a declarat ea jurnaliștilor după o reuniune a miniștrilor apărării din UE.



Mai multe țări au indicat că sunt pregătite să contribuie la consolidarea misiunii, a mai spus Kaja Kallas .



Misiunea Aspides, care include trei nave militare, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.



Presați de președintele american Donald Trump să se implice în războiul pe care SUA l-au declanșat împreună cu Israelul împotriva Iranului, europenii încearcă să răspundă solicitărilor sale de asistență, fără să se implice într-un război care, spun ei, nu este al lor.

Coaliție pentru securitatea Strâmtorii Ormuz

Reamintim că, anterior, Franța și Regatul Unit au luat inițiativa de a forma o coaliție de voluntari pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează circa o cincime din petrolul la nivel global, încă numai după restabilirea păcii.



Ideea este de a permite coordonarea între misiunea Aspides și cea pe care o va implementa coaliția, a explicat o sursă diplomatică europeană.



În martie, miniștrii de externe ai UE și-au exprimat refuzul clar de a modifica mandatul misiunii Aspides atât timp cât războiul continuă.



"Nimeni nu vrea să participe activ la acest război", a declarat Kallas la vremea respectivă.