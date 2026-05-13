UE ia în calcul extinderea misiunii navale către Strâmtoarea Ormuz. Anunțul făcut de Kaja Kallas
Kaja Kallas
Bruxellesul ia în calcul o extindere strategică a operațiunilor maritime europene către Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, a anunțat marți șefa politicii externe a Uniunii Europen, Kaja Kallas, potrivit AFP.
"Operațiunea Aspides aduce deja o contribuție esențială la protejarea navelor din Marea Roșie, dar activitățile sale ar putea fi extinse către Strâmtoarea Ormuz", le-a declarat ea jurnaliștilor după o reuniune a miniștrilor apărării din UE.
Mai multe țări au indicat că sunt pregătite să contribuie la consolidarea misiunii, a mai spus Kaja Kallas.
Misiunea Aspides, care include trei nave militare, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.
Presați de președintele american Donald Trump să se implice în războiul pe care SUA l-au declanșat împreună cu Israelul împotriva Iranului, europenii încearcă să răspundă solicitărilor sale de asistență, fără să se implice într-un război care, spun ei, nu este al lor.
Coaliție pentru securitatea Strâmtorii Ormuz
Reamintim că, anterior, Franța și Regatul Unit au luat inițiativa de a forma o coaliție de voluntari pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează circa o cincime din petrolul la nivel global, încă numai după restabilirea păcii.
Ideea este de a permite coordonarea între misiunea Aspides și cea pe care o va implementa coaliția, a explicat o sursă diplomatică europeană.
În martie, miniștrii de externe ai UE și-au exprimat refuzul clar de a modifica mandatul misiunii Aspides atât timp cât războiul continuă.
"Nimeni nu vrea să participe activ la acest război", a declarat Kallas la vremea respectivă.
Citește și:
- 12:33 - Fost ministru al Justiției: Un Guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență
- 12:10 - Piperea acuză, după ce România a intrat oficial în recesiune: „La bugetul pe 2026 s-a mințit copios"
- 12:09 - Locurile unde NU ai voie să așezi telefonul. Ce riscuri există dacă îl ții pe pat în timp ce se încarcă
- 12:09 - Percheziții în patru județe și în București, într-un dosar privind achiziții suspecte și utilaje "fantomă": este vizat și Complexul Energetic Oltenia
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News