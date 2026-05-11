Londra și Parisul discută contribuțiile militare pentru o misiune în Strâmtoarea Ormuz

Sursă: Realitatea.Net

Londra și Parisul încearcă să coaguleze o coaliție internațională pentru protejarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, într-un context de tensiuni crescute după avertismentele lansate de Teheran împotriva prezenței militare franceze și britanice în regiune.

Miniștrii britanic și francez ai apărării vor coprezida marți o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea Strâmtorii Ormuz pentru a discuta despre 'contribuțiile militare' ale fiecăruia, a anunțat duminică Londra, notează AFP.

Avertismentul Iranului

Teheranul a avertizat duminică asupra unui "răspuns decisiv și imediat" al armatei în cazul unei desfășurări franceze și britanice în Strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune.

Poziția Franței: Macron neagă intenția unei desfășurări

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat însă duminică seara că Franța "nu a luat niciodată în considerare" o "desfășurare" (de forțe - n.r.) în Strâmtoarea Ormuz.

Cele aproximativ 40 de țări implicate Țar urma să folosească reuniunea de marți pentru a discuta și defini contribuțiile lor militare la misiunea defensivă vizând redeschiderea și securizarea Strâmtorii Ormuz atunci când condițiile o vor permiteȚ, a indicat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.

La mijlocul lunii aprilie, mai multe țări care nu sunt implicate direct în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului și-au declarat disponibilitatea de a înființa o 'misiune neutră' pentru a securiza strâmtoarea, în cursul unei conferințe co-prezidate la Paris de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer.

Obiectivele reuniunii și ale misiunii internaționale

Obiectivul este 'de a însoți și asigura securitatea navelor comerciale care tranzitează Golful', a declarat Emmanuel Macron, în timp ce Keir Starmer a vorbit despre o forță 'pașnică și defensivă'.

Statele Unite și Iranul, părți beligerante la conflict, nu au participat la discuții.

Londra a anunțat deja repoziționarea 'în Orientul Mijlociu', fără alte detalii, a unui distrugător, HMS Dragon, care până în prezent s-a aflat în estul Mediteranei.

La rândul său, Parisul a anunțat pe 6 mai desfășurarea portavionului Charles de Gaulle în Golf.

În cursul reuniunii de marți, 'rolul nostru va fi să ne asigurăm că nu doar vorbim, ci că suntem pregătiți să acționăm', a declarat John Healey, ministrul britanic al apărării, care va coprezida întâlnirea alături de omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin.

Impactul blocadei iraniene asupra navigației și economiei globale

Blocada impusă de Teheran în Strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru transportul maritim, în special al hidrocarburilor, a zguduit economia globală, și aproximativ 1.500 de nave și 20.000 de membri ai echipajului sunt blocați acolo.

Strâmtoarea a devenit un focar major de tensiuni între Statele Unite și Iran, iar acolo au avut loc ciocniri sporadice, în ciuda armistițiului în vigoare între cele două țări din 8 aprilie.

Washingtonul, la rândul său, a impus o blocadă a porturilor iraniene din 13 aprilie, în timp ce negocierile care vizau încetarea definitivă a ostilităților stagnează.

Incidentul naval din largul Qatarului

Duminică, o navă de marfă a fost lovită în largul coastelor Qatarului, Iranul afirmând că 'arbora pavilion american și aparținea Statelor Unite', fără a revendica explicit acest atac.

Statele Unite și țările din Golf au solicitat joi Consiliului de Securitate al ONU să ceară Iranului să înceteze să mai 'împiedice' navigația în strâmtoare. Un proiect de rezoluție în acest sens a fost înaintat de Washington și Bahrein, dar Rusia (aliată a Teheranului) a indicat că este pregătită să îl blocheze.