Radu Miruță îndemană PSD și AUR să vină cu propunerea de premier: ce acuzații face

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radu Miruță, face acuzații grave. Acesta susține că există deja o coaliție PSD-AUR, care ar trebui să vină cu o propunere de premier. În paralel, Miruță mai spune că USR îl susține în continuare pe Ilie Bolojan și va face front comun cu PNL.

„Într-un mod absolut legitim, acest guvern, care până astăzi avea puteri depline, nu le mai are ca urmare a acțiunii unei coaliții între PSD și AUR, având în vedere că au obținut numărul necesar de voturi. Ar trebui ca ei să vină și să arate ce pun în schimb. Este legitim și democratic să ai critici la adresa unui guvern, însă, dacă nu vrei să demonstrezi că ai doar interese meschine în interiorul partidului pentru funcții, ar trebui să vii cu o variantă pe care tu o consideri mai bună.

Nu am văzut ca PSD și AUR să fi pus ceva în schimb. Nu mai există niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce spune PSD.

Guvernarea unei țări nu este un joc politic în care gașca de la Craiova și gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul sau pe altul într-o anumită funcție. Civilizat ar fi ca PSD și AUR să vină să propună ceva.

Susținem în continuare că modul în care s-a făcut politică în România, pe ochi frumoși, trebuie să dispară.

Acum avem o coaliție PSD-AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament și au spus că acest mod în care sunt trași la răspundere cei care bagă mâna în buzunarul statului nu mai este acceptat. A fost luată o decizie la nivelul USR și PNL să facem front comun și susținem același lucru: ca țara să fie scoasă din aceste tentacule, în care, pentru a ajunge într-o instituție a statului, trebuie să fii „al cuiva””, a declarat Miruță.