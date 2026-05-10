Și-a văzut moartea cu ochii. Un parașutist a căzut în gol, iar salvarea a venit în ultima secundă - VIDEO

Scene de panică au avut loc în apropiere de Craiova, unde un parașutist a trecut prin momente cumplite după ce parașuta principală nu s-a deschis în timpul unui salt.

Incidentul a fost surprins de mai mulți șoferi aflați în trafic, care au urmărit cu sufletul la gură întreaga scenă. Imaginile au arătat cum bărbatul, împreună cu alți cursanți ai aerodromului din Craiova, a sărit din avion, însă ceva a mers prost imediat după lansare.

Parașuta principală nu s-a deschis

Potrivit informațiilor apărute, unul dintre elevii aflați la antrenament a observat că parașuta principală nu funcționează și nu se deschide în timpul coborârii.

În imagini se poate vedea cum parașutistul pierde rapid altitudine, în timp ce cei aflați la sol privesc îngroziți desfășurarea incidentului.

După câteva clipe tensionate, bărbatul a reușit să activeze parașuta de rezervă, însă extrem de aproape de pământ.

A scăpat fără răni

În mod miraculos, parașutistul a reușit să aterizeze fără să fie rănit grav. Cei care au asistat la întreaga scenă au răsuflat ușurați în momentul în care au realizat că acesta este în afara oricărui pericol.

Șoferii care au filmat incidentul l-au felicitat imediat după aterizare, după ce au urmărit secvențele dramatice petrecute în aer.