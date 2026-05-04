Mitinguri pro-Bolojan înainte de demitere. SURSE: Manifestanții de la Guvern, aduși cu autocarele de PNL

Au fost manifestații în Capitală și în țară pentru susținerea premierului înainte de moțiunea de cenzură. Câteva mii de oameni s-au strâns în fața Guvernului. Potrivit surselor Realitatea Plus, manifestanții din Piața Victoriei ar fi fost aduși cu autocarele de organizațiile PNL din toată țara. La miting a fost și primarul general, Ciprian Ciucu, un apropiat al prim-ministrului. Edilul nu a scăpat de criticile pensionarilor. O manifestație a fost organizată în fieful lui Bolojan, la Oradea, unde oamenii au spus rugăciuni.

Pe modelul lui Ilie Bolojan, primarul general Ciprian Ciucu a rămas mut când o femiei i-a reproșat că premierul a înghețat pensiile.

Protestatar: Veniturile conducătorilor, de ce nu au fost tăiate? De ce? Oare de ce? Pensionarilor le-au fost tăiate, persecutanților politici la fel. Nu e normal.

La mitingul pentru susținerea lui Ilie Bolojan a fost prezentă și scriitoarea Ana Blandiana.

"Nimeni nu are interesul ca această moțiune să treacă. Toată lumea, inclusiv membrii PSD, sunt convinsă, că sunt disperați la ideea ce vor face după. Ei bine, Bolojan chiar știe ce să facă după. Și speranța mea este că va putea fi lăsat să facă", a declarat Ana Blandiana .

Așa cum a anunțat pe rețelele de socializare, Florin Birta, primarul din Oradea și un apropiat al lui Ilie Bolojan, a scos oameni în stradă să strige că nu vor ca parlamentarii să voteze moțiunea pentru demiterea premierului.

"Nu trebuie să facem politică, dar trebuie să susținem un lucru: normalitatea în România care, din păcate, a ajuns să deranjeze. În Oradea și în județul Bihor un om a schimbat destinele orașului și județului", a transmis Florin Birta.

Iar unii dintre manifestanți au spus și o rugăciune.

Un miting a fost organizat și în Satu Mare. Deși recunoaște că este afectat de măsurile sărăciei, un antreprenor nu îl vrea plecat pe Bolojan din fruntea Guvernului.

Iar la Timișoara, oamenii au anunțat că vor protesta și astăzi.

După mitingul din țară, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare.

„ Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii”, a spus prim-ministrul pe pagina lui de socializare.

Deși propaganda lui Ilie Bolojan susține că numai la mitingul din Piața Victoriei au fost peste 4.000 de oameni, la începutul anului, suveraniștii au reușit să strângă de zeci de ori mai mulți români, culmea, nemulțumiți de guvernarea lui Ilie Bolojan.

La vremea respecivă susținătorii actualului premier încercau să inducă ideea că nu sunt atât de mulți oameni în stradă, însă diferențele față de mitingul pentru premier sunt evidente.