Reuniune PSD după negocierile de la Cotroceni. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe agenda liderilor social-democrați

Sursă: Realitatea PLUS

Liderii Partidului Social Democrat se reunesc în ședință, luni, după negocierile cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, pentru a stabili strategia politică în raport cu actualul Executiv condus de Ilie Bolojan, susținut de o majoritate fragilă.

Potrivit surselor politice, discuțiile din interiorul PSD vor viza mai multe teme, însă prioritară este pregătirea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Social-democrații analizează pașii necesari pentru depunerea și susținerea acesteia în Parlament, în contextul în care opoziția încearcă să coaguleze suficiente voturi pentru demiterea Cabinetului.

Ședința PSD are loc în aceeași zi în care, în Monitorul Oficial, au fost publicate decretele privind demisia miniștrilor social-democrați, dar și numirea interimarilor în funcțiile rămase vacante după retragerea partidului de la guvernare.

În prezent, pe masa Parlamentului sunt anunțate trei inițiative de moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, venite din partea PSD, AUR și PACE. Liderii AUR au transmis deja că vor susține orice moțiune care vizează înlăturarea actualului Executiv, semnalând posibilitatea unei colaborări punctuale între partidele din opoziție.

Rămâne de văzut dacă PSD va reuși să adune sprijinul necesar pentru a trece moțiunea și a provoca căderea Guvernului, într-un context politic tensionat și cu negocieri în plină desfășurare.