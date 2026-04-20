Pasagerii au rămas captivi în mașină

Impactul a dus la blocarea automată a portierelor, lăsând pasagerii captivi în interiorul vehiculului. În lipsa unei intervenții rapide din partea echipajelor de urgență, mai mulți localnici au sărit în ajutor și au acționat prompt pentru salvarea victimelor.

Martorii au reușit să spargă geamurile autoturismului folosind bolovani, creând astfel o cale de evacuare pentru persoanele aflate în interior. Intervenția lor s-a dovedit crucială, întrucât la scurt timp după evacuarea pasagerilor, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit în urma impactului, existând suspiciuni că sistemul electric al autoturismului a fost afectat. Din fericire, toate persoanele implicate au fost scoase la timp și au scăpat cu viață, evitându-se astfel un deznodământ tragic.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului, inclusiv cauza pierderii controlului asupra direcției și modul în care s-a declanșat incendiul.

Grav accident / Sursa foto - informatiata.ro