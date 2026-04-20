Accident spectaculos: o mașină electrică a luat foc după ce a intrat în gard, iar pasagerii au rămas blocați

Accident rutier
Un accident rutier care se putea transforma într-o tragedie a avut loc recent, după ce șoferul unui autoturism electric a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un gard.

Pasagerii au rămas captivi în mașină

Impactul a dus la blocarea automată a portierelor, lăsând pasagerii captivi în interiorul vehiculului. În lipsa unei intervenții rapide din partea echipajelor de urgență, mai mulți localnici au sărit în ajutor și au acționat prompt pentru salvarea victimelor.

Martorii au reușit să spargă geamurile autoturismului folosind bolovani, creând astfel o cale de evacuare pentru persoanele aflate în interior. Intervenția lor s-a dovedit crucială, întrucât la scurt timp după evacuarea pasagerilor, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit în urma impactului, existând suspiciuni că sistemul electric al autoturismului a fost afectat. Din fericire, toate persoanele implicate au fost scoase la timp și au scăpat cu viață, evitându-se astfel un deznodământ tragic.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului, inclusiv cauza pierderii controlului asupra direcției și modul în care s-a declanșat incendiul.

                                                             Grav accident / Sursa foto - informatiata.ro