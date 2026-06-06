Ședință de criză la Constanța, după explozia dronei. Președintele Nicușor Dan așteaptă explicații
Președintele Nicușor Dan
Ședință crucială astăzi la Constanța, de la ora 12:00. Președintele Nicușor Dan i-a convocat de urgență pe toți cei implicați pentru a primi răspunsuri de urgență.
Rămân semne de întrebare importante: de ce, timp de 4 ore, din momentul în care a fost identificată drona și până să explodeze, nu s-au luat măsuri cruciale și nu a fost evacuată zona.
În plus, ministrul Apărării, Radu Miruță, pasează către Autoritatea Navală Română responsabilitatea monitorizării traficului naval în cazul dronei. Declarația vine într-un context care ridică multe semne de întrebare privind modul în care dispozitivul a reușit să ajungă în zona portuară fără a fi interceptat.
Drona care a explodat în Portul Constanța aparține Ucrainei. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, care a anunțat că a informat în timp util Forțele Militare Navale despre pericol.
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