Bărbat arestat după ce a încercat să răpească un copil de 7 ani de la o școală din Bihor

Sursă: Realitatea PLUS

Caz șocant în județul Bihor, după ce un bărbat ar fi încercat să răpească un copil de la o școală. Cea care a alertat autoritățile și părinții este chiar învățătoarea elevului.

Individul s-a prezentat în fața învățătoarei și a susținut că a venit să îl preia pe băiețelul în vârstă de șapte ani la solicitarea tatălui său.

Suspiciunile cadrului didactic au fost, însă, declanșate după ce aceasta și-a dat seama că, de fapt, elevul plecase cu scurt timp înainte împreună cu părinții săi, care sunt ambii polițiști. Situația a fost raportată imediat.

Învățătoarea a alertat Poliția pentru a verifica ce s-a întâmplat, iar agenții au reușit să îl identifice și să îl prindă pe bărbat în aceeași zi. Acesta a fost dus la audieri, ulterior fiind reținut de către anchetatori, iar mai târziu instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă de lipsire de libertate. Acesta a fost supus și unei expertize psihiatrice pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul și motivele pentru care a încercat să îl ia pe copil de la școală.