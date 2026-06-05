Cristian Pomohaci a primit un al doilea mandat de arestare. Fostul preot este acuzat și de trafic de droguri de mare risc

Sursă: Realitatea.Net

Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, a primit un al doilea mandat de arestare pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Mureș a admis vineri propunerea procurorilor în dosarul în care este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Măsura vine la mai puțin de 24 de ore după emiterea unui prim mandat de arestare pe numele acestuia într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani.

”La data de 5 iunie 2026, pe rolul secției penale a Tribunalului Mureș a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 și până la data de 04.07.2026, inclusiv”, a arătat Tribunalul Mureș, într-un comunicat de presă.

Instanța a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat, prin intermediul apărătorului ales, de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu, a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune.Încheierea nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpat și de la comunicare pentru procuror.

”Facem precizarea că indiferent de măsurile dispuse de judecătorul de drepturi și libertăți, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție prevăzută de art. 4 alin. (1) din Codul de procedură penală', a precizat Tribunalul Mureș.În urmă cu o zi, Judecătoria Târgu Mureș a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele cântărețului Cristian Pomohaci, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală.'Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreținând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani și al altor beneficii materiale”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Târgu Mureș.

”În urma activităților desfășurate, au fost descoperite și ridicate mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro”, a precizat IPJ Mureș.