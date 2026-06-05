Doi inculpați, inclusiv un minor, trimiși în judecată pentru omor calificat și tâlhărie: caz șocant în Prahova

Sursă: Realitatea.Net

Două persoane, dintre care una minoră, au fost trimise în judecată pentru omor calificat, tâlhărie calificată și alte infracțiuni de violență, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Victimele sunt doi vârstnici de 68 și 77 de ani din comuna Filipeștii de Pădure. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, prin rechizitoriul din 4 iunie au fost deferiți justiției, în stare de arest preventiv, inculpații M.C.G, major, pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe, tâlhărie calificată, agresiune sexuală și omor calificat și C.G.F., minor în vârstă de 17 ani, pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe, tâlhărie calificată și omor calificat.

Filmul evenimentelor

Anchetatorii spun că, în noaptea de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 20:30 - 21:00, inculpații, profitând de starea de vulnerabilitate cauzată de vârsta și condiția fizică precară a victimei N.A., care se afla în curtea imobilului, au intrat fără drept în curtea celor două victime în vârstă de 68 de ani, respectiv 77 de ani, din comuna Filipeștii de Pădure, pe una dintre ele lovind-o cu pumnii și picioarele, iar pe cealaltă îmbrâncind-o și provocându-i suferințe fizice prin cădere.



Ulterior, în noaptea de 15 ianuarie, aceiași inculpați, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, au intrat prin efracție în casa acelorași persoane, după ce, în prealabil, au întrerupt alimentarea cu electricitate a imobilului.



"(...) timp de aproximativ o oră și jumătate, au exercitat acte repetate de violență fizică, de mare intensitate, asupra persoanelor vătămate N.A., M.C. și N.M., în scopul remiterii unor sume de bani, lovindu-i cu palmele, pumnii și picioarele în zona capului, feței și a trunchiului. Urmare a actelor de agresiune, cei doi bărbați au suferit leziuni la nivelul capului și corpului, victima N.A. suferind leziuni corporale care au condus la deces, iar victima M.C. suferind leziuni corporale pentru a căror vindecare a necesitat un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale. Negăsind bani sau alte bunuri de valoare, inculpații au sustras o drujbă, dintr-o anexă gospodărească. În împrejurările anterior descrise, în noaptea de 15 ianuarie, inculpatul M.C.G., profitând de starea de vulnerabilitate a victimei N.M., datorată vârstei - 77 ani și de condiția fizică precară a acesteia, prin constrângere, a agresat-o sexual și i-a propus să întrețină relații intime, fiind refuzat categoric de victimă", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.



Cei doi inculpați au fost arestați preventiv în cursul urmăririi penale, prin rechizitoriu solicitându-se instanței de judecată menținerea măsurii preventive.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Prahova.