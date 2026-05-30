Incident grav în Franța: un bărbat înarmat cu două cuțite a fost împușcat mortal de poliție, după ce și-a atacat vecinii

30 mai 2026, 18:22
Polițist francez

Un bărbat înarmat cu două cuțite și care acționa amenințător a fost ucis sâmbătă de un ofițer de poliție la Bobigny, a anunțat poliția din Paris. Înainte de sosirea forțelor de ordine, individul apucase deja să rănească doi dintre vecinii săi, generând o stare de alertă maximă în zonă.

Oamenii legii au fost chemați inițial pentru a stinge o dispută aprinsă izbucnită între vecini. La sosirea echipajului, polițiștii au fost confruntați direct cu un bărbat extrem de agresiv și înarmat. În timp ce acesta se năpustea asupra celor trei ofițeri prezenți la fața locului, unul dintre ei a fost forțat să folosească arma de serviciu, împușcându-l în abdomen pentru a neutraliza pericolul, conform Le Figaro.

La locul incidentului au sosit rapid și echipele de paramedici pentru a-i acorda primul ajutor agresorului. În ciuda intervenției rapide a medicilor, bărbatul a murit la scurt timp din cauza rănilor grave suferite în urma focurilor de armă.

