SUA, Canada și Mexic introduc măsuri comune de sănătate publică înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026

Guvernele Statelor Unite ale Americii, Canadei și Mexicului au anunțat un set de măsuri aliniate de sănătate publică vizând persoanele care călătoresc din regiunile africane cu cel mai ridicat risc de infectare cu virusul Ebola, în contextul apropierii Cupei Mondiale FIFA 2026™️.

Declarația comună, publicată simultan de cele trei guverne, subliniază că abordarea coordonată are drept scop protejarea cetățenilor proprii, dar și a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi și turiști așteptați să sosească în America de Nord pe durata celui mai mare eveniment sportiv din lume.

Cele trei țări gazde au precizat că măsurile adoptate sunt concepute astfel încât să nu perturbeze fluxurile de călătorii și comerțul transfrontalier, menținând totodată cele mai înalte standarde de siguranță sanitară.

„Sănătatea și siguranța fiecărei persoane din regiune rămân prioritatea noastră maximă pe măsură ce deschidem porțile Americii de Nord către întreaga lume”, se arată în declarația comună.

Detaliile tehnice ale măsurilor urmează să fie comunicate de autoritățile sanitare naționale ale fiecărei țări.

Sursă: Guvernele Statelor Unite ale Americii, Canadei și Mexicului