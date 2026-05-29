Trimisul lui Donald Trump a ajuns în România. Nick Adams, întâmpinat de George Simion

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Nick Adamas, a ajuns în România. Acesta s-a plimbat prin centrul orașului Cluj-Napoca, alături de George Simion, liderul AUR. Reprezentantul lui Trump și liderul partidului AUR s-au întâlnit cu poporul român cu care și-au strâns mâna, au stat de vorbă și chiar și-au făcut selfie-uri, conform Realitatea PLUS.

Nick Adams, Trimisul Special al președintelui american Donald Trump pentru Turism, Excepționalism și Valori Americane, se află la Cluj-Napoca pentru a participa la forumul economic internațional „European Awareness Days - European Economic Forum 2026”. Evenimentul este organizat de Partidul ECR în perioada 28-31 mai și reunește importanți lideri politici conservatori, europarlamentari și experți din Europa și Statele Unite.

În cadrul forumului, oficialul american va susține vineri un discurs axat pe suveranitatea economică, valorile americane și cooperarea transatlantică, participând de asemenea și la o masă rotundă dedicată piețelor comune. Pe parcursul celor trei zile, participanții dezbat teme majore, precum crearea unui „NATO Economic” între Europa și SUA, dezvoltarea coridorului comercial IMEC și viitorul inovației tehnologice în Uniunea Europeană.

La eveniment sunt prezente figuri politice conservatoare de prim rang, deschiderea fiind asigurată de George Simion (președinte AUR și vicepreședinte ECR) și Antonio Giordano (secretarul general ECR), printre vorbitori numărându-se și foștii premieri Liz Truss (Marea Britanie) și Mateusz Morawiecki (Polonia). Nick Adams ocupă această funcție din martie 2026, rolul său fiind acela de „ambasador de brand” pentru promovarea turismului și a valorilor conservatoare americane în lume.