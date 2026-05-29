Rusia montează sisteme antidronă pe blocuri din Moscova, după ultimele atacuri ucrainene

Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care un elicopter montează un sistem antiaerian „Pantsir-SMD-E" pe acoperișul unui bloc cu 42 de etaje din Moscova.

Rusia a intensificat desfășurarea de sisteme antiaeriene pe clădirile din capitală, ca răspuns la atacurile cu drone ucrainene care au pătruns adânc pe teritoriul rus. Un atac de amploare a vizat Moscova pe 17 mai, potrivit The Kyiv Independent .

Ce este sistemul Pantsir-SMD-E

Pantsir-SMD-E reprezintă o versiune modernizată a sistemului rusesc de apărare antiaeriană cu rază scurtă Pantsir, concepută special pentru neutralizarea dronelor și a altor ținte aeriene de mici dimensiuni. Sistemul integrează două categorii de rachete:

Rachetele standard 95Ya6, cu o rază de interceptare de până la 20 de kilometri

Rachetele compacte TKB-1055, destinate doborârii dronelor mici la distanțe de până la 7 kilometri

Moscova, tot mai bine apărată

Instalarea sistemelor Pantsir pe acoperișurile clădirilor a început în 2023, inclusiv deasupra sediului Ministerului Apărării, după primele raiduri cu drone ucrainene asupra capitalei. În 2025, au fost adăugate peste 40 de sisteme Pantsir-S1 suplimentare în jurul orașului. Conform estimărilor publicației ucrainene Militarnyi, numărul total al acestor sisteme a depășit deja pragul de 100.

O dronă a lovit un bloc din Galați

Între timp, Rusia și-a continuat atacurile cu drone asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii portuare dunărene. În noaptea de joi spre vineri, o dronă „de proveniență rusească", potrivit MApN, a lovit un bloc de locuințe din Galați. Drona a explodat la impact, rănind două persoane.