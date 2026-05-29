Mesaj de ultimă oră de la MApN, după explozia dronei de la Galați: „Curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci”

La câteva ore după incidentul fără precedent de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe și a provocat o explozie, Ministerul Apărării Naționale a publicat un mesaj prin care explică de ce deciziile luate în astfel de situații nu sunt întotdeauna cele pe care publicul le așteaptă.

Într-un material video postat de instituție, reprezentanții Armatei României au insistat asupra ideii că utilizarea armamentului împotriva unei ținte aeriene nu este o decizie care poate fi luată fără o evaluare atentă a riscurilor pentru populația civilă.

„Curajul înseamnă să iei decizia corectă”

Mesajul publicat de Ministerul Apărării vine în contextul numeroaselor întrebări apărute după ce drona a traversat spațiul aerian național și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați.

„În apărare, curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci.

Curajul înseamnă să iei decizia corectă atunci când viețile oamenilor depind de ea.

Armata României acționează cu fermitate, responsabilitate și respect pentru lege, având mereu aceeași misiune: protejarea românilor și apărarea țării”, asscris MApN în deschiderea postării.

Mesajul este însoțit de explicații privind regulile și limitările pe care militarii trebuie să le respecte atunci când decid dacă o țintă poate fi angajată sau nu.

„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră”

În materialul video difuzat de MApN, un cadru militar a subliniat că protejarea populației reprezintă principalul criteriu care stă la baza oricărei decizii operative.

„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră. Armata României monitorizează permanent situația de la granițe și se pregătește să reacționeze la orice amenințare.”

Oficialul a amintit că România dispune de un cadru legislativ care permite neutralizarea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian național, însă acest lucru nu înseamnă că armamentul poate fi folosit în orice condiții.

„Avem una din cele mai avansate legi care ne permite să neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Însă aceasta nu înseamnă că putem folosi armament letal în mod discreționar.”

Când poate fi folosită forța

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul Armatei, folosirea armamentului este posibilă doar în situațiile în care populația civilă nu este expusă unor riscuri suplimentare.

„Putem face uz de armă, însă numai dacă siguranța cetățenilor nu este pusă în pericol.”

Acesta a invocat și regulile dreptului internațional, care interzic încălcarea spațiului aerian al altor state.

„Pe de altă parte, dreptul internațional nu permite niciunui stat, sub nicio formă și în nicio împrejurare, să încalce spațiul aerian al altui stat.”

„Acesta nu este un joc video”

Una dintre cele mai puternice comparații folosite în mesajul Armatei face referire la consecințele unei decizii greșite într-o situație reală de luptă.

„Cuvântul de ordine este precauția. Îți trebuie mai mult curaj să fii precaut, decât să te hazardezi sperând că ție nu ți se va întâmpla.”

Militarul a continuat explicând că o operațiune de angajare a unei ținte aeriene nu poate fi tratată ca un exercițiu fără consecințe.

„Acesta nu este un joc video, nu poți apăsa pe butonul pauză, nu poți face reload, nu mai ai o încercare.”

MApN: O decizie cu implicații majore

În finalul intervenției, reprezentantul Armatei României a explicat că utilizarea armamentului de război pe teritoriul național, în timp de pace, reprezintă una dintre cele mai sensibile decizii pe care le pot lua autoritățile militare.

„Angajarea unei ținte aeriene cu armament de război pe teritoriul național în timp de pace este o responsabilitate extremă. Armata nu-și poate permite să provoace mai multe pagube decât ar trebui să prevină.”

Mesajul se încheie cu o reafirmare a rolului forțelor armate în contextul tensiunilor generate de incidentul de la Galați.

„Suntem responsabili, suntem aici să apărăm țara.”