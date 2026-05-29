Oana Țoiu, după discuția cu ambasadorul rus: ”Nu a confirmat că drona aparține Rusiei.Facem tot ce ține de noi pentru a întări apărarea României”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat vineri, după ce l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul rus, că oficialul nu a recunoscut faptul că drona care a lovit un bloc în Galați aparține Rusiei.

”Îngrijorarea este mare și înțelegem asta. Facem tot ce ține de noi pentru a întări apărarea României. Mulțumim partenerilor și aliaților noștri că ne sunt alături”, a declarat Oana Țoiu, după ce l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei.

Întrebată care a fost mesajul ambasadorului rus, șefa de la Externe a răspuns: ”Avem claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenența dronei, este o dronă a Federației Ruse care a avut și explozibil”.

”Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă știm atât din reacțiile dumnealor din trecut în România, cât și din reacțiile pe care le au de fiecare dată când este un incident similar, cum au fost și în țările baltice sau în alte țări de pe flancul estic, tentativa lor de a-și nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes.

Sunt responsabili de acest lucru și trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetățenilor României și asupra cetățenilor europeni”, a mai spus ministrul de Externe.

Mai mult, Oana Țoiu a ținut să precizeze faptul că ”evident, în același timp, ne păstrăm solidaritatea cu Ucraina, cu victimele civile. De acolo este încă un moment în care devine din ce în ce mai clar că sprijinul rezilienței, sprijinul apărării antieriene conduce și la creșterea securității noastre”.