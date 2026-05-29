ASF a publicat noile tarife de referință RCA. Prețurile din piață sunt stabile, dar cresc pe majoritatea segmentelor

Sursă: Realitatea.net

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat vineri un nou raport semestrial privind tarifele de referință pentru asigurările obligatorii auto (RCA), document realizat de compania independentă KPMG. Oficialii instituției au ținut să precizeze clar statutul acestor cifre, pentru a nu crea confuzie în rândul șoferilor.

„Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețuri de piață, nu sunt obligatorii și nu sunt stabilite de ASF. Acestea au caracter orientativ și funcționează ca un instrument statistic de transparență, util atât consumatorilor, cât și asigurătorilor, pentru înțelegerea evoluției costurilor reale din piața RCA”.

Deși piața se află într-o etapă de stabilitate, tarifele de referință au crescut pentru majoritatea segmentelor comparativ cu raportul anterior din noiembrie 2025. Principalele cauze sunt majorarea costurilor cu daunele, dar și creșterea cheltuielilor de administrare și achiziție ale companiilor (de la 18,1% la 20,8%).

Schimbările de tarife pe categorii de șoferi și mașini

Evoluția tarifelor de referință arată creșteri diferite în funcție de tipul de proprietar (persoană fizică sau juridică) și de vehicul:

Persoane fizice: Tarifele de referință au crescut în medie cu 12,3% pentru autoturisme și cu 11,7% pentru vehiculele de transport marfă.

Persoane juridice: S-a înregistrat o creștere de 9,9% la autoturisme și de 10% pentru mașinile de transport bunuri.

Cu toate acestea, există și categorii unde tarifele de referință au scăzut. De exemplu, pentru șoferii din București-Ilfov cu vârsta de peste 60 de ani care conduc mașini puternice (peste 300 kW), tariful a scăzut cu 5,4%. O scădere de 3,4% a fost înregistrată și pentru tinerii sub 30 de ani care dețin mașini din aceeași categorie de putere.

Dauna medie este în creștere

Modificările de tarife vin pe fondul unei creșteri generalizate a severității daunelor (costul mediu al reparațiilor după un accident). Pe segmentul autoturismelor (persoane fizice și juridice), dauna medie a crescut cu 5,8%. La vehiculele de transport marfă, dauna medie a crescut cu 4,7% pentru persoanele fizice și cu 3,5% pentru firme. De asemenea, raportul indică și ușoare creșteri ale frecvenței cu care se produc accidentele rutiere.