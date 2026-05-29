Premierul Marii Britanii reacționează după explozia dronei din Galați: „Este o încălcare gravă a spațiului NATO”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat vineri o 'violare gravă a spațiului aerian al NATO' după căderea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din România, afirmând că atacurile Moscovei amenință 'întregul continent'.

'Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și atacurile împotriva unor civili și infrastructuri civile, amenință securitatea întregului nostru continent', a declarat liderul britanic într-un comunicat.



'Rusia a demonstrat în nenumărate rânduri că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi', a mai afirmat liderul laburist.



România, țară membră NATO, a anunțat vineri acest eveniment fără precedent, în care căderea unei drone pe un bloc de locuințe din Galați, în apropiere de frontiera cu Ucraina, s-a soldat cu doi răniți ușor.



Mai devreme în cursul zilei de vineri, șefa diplomației britanice Yvette Cooper a condamnat și ea pe platforma X 'violarea spațiului aerian al NATO' și 'o gravă escaladare care pune în pericol vieți', promițând 'apărarea fiecărui centimetru de teritoriu al NATO' împreună cu țările din Alianță.