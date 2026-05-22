Rubio, îngrijorat de campania Rusiei împotriva țărilor baltice: „Nu vrem ca aceasta să ducă la un conflict mai amplu"

Sursă: Realitatea.net

Marco Rubio, secretarul de stat american, a declarat vineri că este îngrijorătoare campania Moscovei împotriva țărilor baltice, avertizând că retorica rusă ridică riscul unei escaladări periculoase.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea miniștrilor de externe din NATO, desfășurată în Suedia, în contextul în care Rusia a acuzat în ultimele zile statele baltice că s-ar pregăti să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone asupra teritoriului rus, acuzații respinse ferm de Kiev, NATO și statele vizate.

„Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de acest lucru, evident, din motive evidente. Așadar, este un lucru îngrijorător, pentru că întotdeauna te temi că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate”, a declarat Rubio, citat de The Guardian.

Șeful diplomației americane a subliniat că SUA „urmăresc cu atenție” situația și „colaborează” cu NATO. „Suntem îngrijorați de acest lucru, pentru că nu vrem ca el să ducă la un conflict mai amplu care poate duce cu adevărat la ceva mult mai grav”, a adăugat el.

Incidente repetate în spațiul aerian baltic

Tensiunile vin pe fondul unei serii de incidente de securitate în regiune. Joi, atât Lituania, cât și Letonia au detectat drone în spațiul lor aerian, mobilizând avioane de vânătoare NATO pentru interceptare și îndemnând locuitorii din zonele afectate să se adăpostească.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia. Kievul și-a cerut scuze pentru aceste incursiuni, dând vina pe bruiajul rusesc al semnalelor de ghidare.

Moscova susține că Ucraina folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și acoperi atacurile, acuzație respinsă categoric de toate părțile implicate. Între timp, Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat situația.

Marți, un avion de vânătoare NATO pilotat de un aviator român a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei. O zi mai târziu, o încălcare similară a spațiului aerian lituanian a suspendat traficul aerian spre Vilnius și i-a forțat pe parlamentari să se adăpostească în subteran.