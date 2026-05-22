România este plină de gropi, în timp ce China are stâlpi inteligenți care se rotesc ca să îți arate drumul. Experiența unui român care l-a lăsat cu gura căscată - VIDEO

În timp ce șoferii angajați la Societatea de Transport București sunt anchetați pentru furt de motorină și străzile sunt pline de gropi, în China există stâlpi inteligenți. Un turist român a prezentat pe o rețea de socializare cum funcționează aceștia. Potrivit bărbatului, stâlpii te ajută să găsești stațiile mijloacelor de transport din zonă și sunt buni în cazul în care te rătăcești

Diferențele uriașe dintre infrastructura din unele orașe europene și tehnologia folosită în China continuă să îi surprindă pe turiștii care ajung în marile metropole asiatice.

Clipul postat online vine într-un moment în care, în România, problemele legate de infrastructură și transport public continuă să provoace nemulțumiri. În același timp în care șoferi angajați la Societatea de Transport București sunt anchetați într-un dosar privind furt de motorină, iar numeroase străzi din Capitală sunt afectate de gropi, imaginile din China au atras imediat atenția utilizatorilor online.

Stâlpul care se rotește și îți arată exact unde trebuie să mergi

Turistul român a explicat în filmare că sistemul funcționează ca un ghid inteligent pentru pietoni și că poate fi extrem de util pentru persoanele care nu cunosc zona sau care s-au rătăcit.

Stâlpul afișează informații precum ora, temperatura și direcțiile către diferite puncte importante din apropiere, inclusiv stațiile mijloacelor de transport în comun.

Cea mai spectaculoasă funcție este însă cea legată de orientare.

După ce utilizatorul selectează destinația dorită, indicatorul se rotește automat și arată direcția exactă în care trebuie să meargă persoana respectivă.

„In Republica Chineza indicatoare unde iti arata unde sa mergi, stalp care iti arata grade, ceasul dar chestia cea mai interesanta e asta sa aleg ca vreau sa ajung la autobuz statia asta, apasam si indicatorul se va invarti se va muta inspre directia in care merg eu sa ajung unde trb sa ajung. Foarte tare”