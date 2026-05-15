Nicușor Dan, după vizita la expoziția internațională „BSDA 2026” alături de fiul său: „Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare” – FOTO

Președintele României, Nicușor Dan, a participat vineri, împreună cu fiul său, Antim, la expoziția internațională Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026. Șeful statului a subliniat necesitatea creșterii alocărilor pentru apărare, arătând că, în contextul riscurilor tot mai mari la adresa securității, menținerea păcii este esențială pentru libertatea și prosperitatea societăților pe termen lung.

”Investițiile în tot ce ține de apărarea cetățenilor noștri au devenit o prioritate, în actualul context global cu multiple conflicte militare. Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare, pentru că atunci când crește riscul asupra siguranței oamenilor, ne dăm seama că doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor.



În acest context, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” desfășurată la București, pe care am vizitat-o astăzi, reprezintă un eveniment important, care pune în contact industria noastră de apărare cu potențialii investitori, creând o serie de oportunități pentru România”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”BSDA este cea mai mare expoziţie internaţională din Europa de Est, dedicată industriilor de apărare şi aeronautice, securităţii naţionale, securităţii private şi securităţii cibernetice, care are loc o dată la doi ani, în Bucureşti. BSDA contribuie activ şi direct la promovarea industriei româneşti de profil”.

BSDA este organizată în parteneriat cu MApN, MAI, MEDAT, SRI, STS, Departamentul de Război al SUA și Ambasada SUA la București.

Ediția din acest an este cea mai mare de până acum, însumând o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari.

Fiul președintelui a furat toate privirile la expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security

Antim, fiul de 4 ani al președintelui României, Nicușor Dan, a atras toate privirile la eveniment, devenind rapid în centrul atenției participanților, dar și a presei.

”Ştiam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roţi e potrivit pentru vârsta lui şi pentru băieţel. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate maşinăriile şi sunt nişte întrebări pe care le-am amânat pentru acasă”, a spus preşedintele, întrebat dacă fiului său i-a plăcut expoziţia.